أخبار مصر | متحف جديد بمطار القاهرة لتنشيط الحركة السياحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحف جديد بمطار القاهرة لتنشيط الحركة السياحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، القاعات الجديدة التي سيتم تحويلها إلى متحف للآثار، داخل مطار القاهرة الدولي، بدلا من المتحف الموجود حاليًا.

وجاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزيرين، بمطار القاهرة، في إطار التنسيق والتعاون الدائم والمثمر بين السياحة والآثار والطيران، من أجل تنشيط الحركة السياحية والجوية الوافدة إلى مصر.

وتم الاتفاق على تخصيص قاعتين بصالة السفر بمبنى الركاب رقم ٣ والصالة الموجودة أمام استراحة رجال الأعمال بصالة سفر مبنى الركاب رقم ٢، للترويج للسياحة الثقافية في مصر وجذب وتشجيع السائحين وخاصة الركاب الترانزيت لزيارة الأماكن والمتاحف الأثرية والتاريخية بما يتضمن من قطع أثرية متنوعة تعود لعصور مصر المختلفة.

كما تم الاتفاق على توريد أول دفعة للمستنسخات الأثرية لتباع داخل منافذ الأسواق الحرة داخل مطار القاهرة الدولي، خلال الأسبوع المقبل، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون بين شركة ميناء القاهرة الجوي والمجلس الأعلى للآثار، كما سيتم توفيرها أيضًا في منافذ الأسواق الحرة بمطارات شرم الشيخ والغردقة كمرحلة ثانية.

وأكد الوزيران التعاون المستمر والمثمر، فالوزارتين كيان واحد، يعملان في إطار استيراتيجية موحدة لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي.