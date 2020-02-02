أخبار مصر | خالد العناني يوجه برفع كفاءة الخدمات السياحية في مطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد العناني يوجه برفع كفاءة الخدمات السياحية في مطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، مطار القاهرة الدولي؛ لمتابعة سير عمل المكاتب السياحية التابعة لوزارة السياحة والآثار، والوقوف على حالتها الراهنة ومدى كفاءتها لخدمة السائحين والزائرين القادمين إلى مصر.

وجاء ذلك في إطار التنسيق والتعاون الدائم والمثمر بين الوزارتين، من أجل تنشيط الحركة السياحية والجوية الوافدة إلى مصر.

وشهدت الجولة غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار للشؤون السياحية، والطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، وعدد من قيادات الوزارتين.

وفي بداية الجولة، تفقد الوزيران المكاتب السياحية التابعة لوزارة السياحة والآثار، حيث أوصى الدكتور خالد العناني، بدمج مكاتب وزارة السياحة والآثار مع المكاتب الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والموجودة بالصالات المختلفة لمطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى تطويرها وعمل تصميمات جديدة لها.

كما وجه برفع كفاءة الخدمات السياحية بالمكاتب، عن طريق توفير عدد أكبر من النشرات السياحية والأثرية وشاشات عرض للأفلام الوثائقية الأثرية والسياحية؛ لتعريف السائح بأهم المعالم الأثرية والأماكن والأنشطة السياحية الموجودة بالبلاد وذلك لخدمة الزائرين القادمين إلى مصر والمسافرين الذين يقضون فترة الانتظار المؤقت داخل مطار القاهرة الدولي.