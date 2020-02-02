أخبار مصر | محافظة القاهرة تطلق مبادرة للوقاية من فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة تطلق مبادرة للوقاية من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت محافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبدالعال، مبادرة جديدة بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان بعنوان "اتطوع واربح" التي تمثل مجموعة من شباب المحافظة المتطوعين، للتوعية بكيفية الوقاية وتجنب العدوى بفيروس كورونا.

وفي ذات السياق، أعلن محافظ القاهرة، عن توصيات المؤتمر الأول لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، الذي عقدته المحافظة تحت عنوان "استثمر في الشباب" بأن يتم عقد النسخة الثانية منه بعد شهرين، لمتابعة ما تم تحقيقه من نتائج في النسخة الأولى.

وأوصى المؤتمر بالاستفادة من الشباب لتشجيع زراعة الأسطح من خلال مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" وهو العامل الذي سيكون له بالغ الأثر في تحقيق التنمية الاقتصادية.

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وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة ستتبنى فكرة إنشاء وحدة لرعاية أفكار الشباب واستثمارها وإقامة معارض مؤقتة لعرض منتجات المشروعات الصغيرة لمساعدة أصحابها على تسويق منتجاتهم، إلى جانب المعارض التي تقيمها الجهات الأخرى كوزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف المحافظ أنه سيتم دراسة تجهيز حاضنات الأعمال على مستوى المحافظة في كل الأحياء ودراسة عمل برامج تدريبية بكافة المحافظات وفي المقدمة منهم محافظة القاهرة لتعليم الشباب كيف يبدأ مشروع وكيف يولد فكرة مشروع.

كما طرح المؤتمر مبادرة لعقد لقاء دوري للشباب مع رؤساء وسكرتيري عموم الأحياء لتأهيل شباب الحي للالتحاق بسوق العمل، كما أسفر المؤتمر عن إطلاق مبادرة بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات وكلية تجارة جامعة عين شمس لتدريب الشباب ومساعدتهم على توليد أفكار تسهل دخولهم لسوق العمل.

