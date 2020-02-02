أخبار مصر | برلمانية تشارك في افتتاح مؤتمر النيل الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تشارك في افتتاح مؤتمر النيل الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الدكتورة ماريان أمير عازر، عضوة مجلس النواب ورئيسة لجنة الشباب والمرأة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، في افتتاح مؤتمر النيل الدولي لنموذج الأمم المتحدة NIMUN الذي عقد بجامعة النيل بحضور طلبة وخريجين من عدة جامعات.

ويهدف المؤتمر إلى جلب محاكاة للأمم المتحدة بين الدول إلى طلاب المدارس الثانوية والجامعة من خلال توفير دورات لتطوير مهاراتهم وتوسيع معارفهم.

ورحبت "عازر"، بالحضور من كافة الدول، موضحة جهود تمكين المرأة وحملات التوعية المجتمعية.

ويعد المؤتمر واحدا من أفضل الفرص للاستثمار في المهارات مثل مهارات العرض التقديمي، ويعالج الشئون الدولية المتعددة التي تؤدي إلى إتاحة فرصة كبيرة للمندوبين للتوصل إلى حل لأنفسهم لأي نزاع دولي والتعبير عن وجهات نظرهم من خلال كتابة القرار وكسب التأييد وتحسين مهارات التحدث والتحدث أمام الجمهور.

