أخبار مصر | محافظ القاهرة: توفير 230 ألف مشروع للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: توفير 230 ألف مشروع للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بدور الشباب ومبادرة "أطوع واربح" وفريق "فلنتير أند جين" ومشاركتهم الفاعلة في نجاح الملتقى الأول لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية (استثمار الشباب)، مؤكدًا على ايمان الدولة وعلى الرأس منها السيد رئيس الجمهورية بالشباب ودورهم الفعال لصناعة المستقبل واستثمار مجهوداتهم في خدمة الوطن.

وأشار إلى حرص الأجهزة التنفيذية على التواصل مع الشباب والتعرف عن قرب عن اهتماماتهم ورؤيتهم المستقبلية، وما هو المطلوب من الدولة اتجاههم وذلك من خلال تبادل الأفكار والتواصل المستمر والتنسيق بين الشباب وقيادات المحافظة.



وأوضح المحافظ أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفر 243 ألف فرصة عمل و230 ألف مشروع بتكلفة تقدر بأكثر من 3 مليار جنيه، وأن الدعم المقدم للشباب يقدر من 10 ألاف إلى 10 مليون وأن محافظة القاهرة لا تكتفى بتقديم الدعم المالي فقط للشباب وإنما تتابع مشروعاتهم بصفة مستمرة وعقد زيارات ميدانية لهم، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية من خلال مركز تنمية الموارد البشرية التابع لمحافظة القاهرة.

وفى نهاية المؤتمر كرم المحافظ عددا من النماذج الناجحة من المتدربين من عزبة خير الله والزاوية الحمراء وتم تسليمهم شهادات تقدير وماكينات حياكة وعدد من عقود العمل فى مصانع الملابس و20 شنطة عدة تصنيع إكسسوارات و10شنط مستلزمات محلات التجميل.