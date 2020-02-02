أخبار مصر | رئيس حزب الوفد يطلق مُبادرة "لم الشمل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب الوفد يطلق مُبادرة "لم الشمل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، مبادرة جديدة للم الشمل، قائلا: أعلن فتح صفحة جديدة للم الشمل، وبيت الأمة مفتوح لكل الوفديين، وسنطوي صفحة الماضي، ومن يريد أن يبدي رغبة في العودة للوفد، سيتم الاستجابة له على الفور طبقا للائحة، فبيت الأمة مفتوح للجميع.

وأضاف "أبو شقة"، في تصريحات صحفيه له، "أؤكد للجميع أنني على مسافة واحدة ولست محسوبا على أحد، وهدفي الأساسي هو مصلحة الوفد وليس لي أية أغراض أو مصالح شخصية، ونحن على أعتاب انتخابات محليات ومجلسي نواب وشيوخ".

وتابع أنه من يريد أن يفتح صفحة جديدة، فنحن نرحب به وسنعمل بروح وقلب رجل واحد من أجل أن نكون أمام حزب قوى وفاعل يتواجد بقوى على الساحة السياسة خلال الفترة المقبلة ونصدر نموذجا جيدا في الدفاع عن الوطن والمواطن.

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وأورد أنه "سبق وقلت في أول خطاب بعد فوزي في مارس 2018، أنه لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية بدون حزب الوفد، كما أننا سنعمل على تفعيل المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن الدولة تقوم على التعددية الحزبية".

وأردف "أود أن أؤكد أنني ليس لي مصالحا وعلى مسافة واحدة من كل الوفديين وأتحدى أن أي شخص لديه دليل غير ذلك ولو لديه فليقدمه فأنا أعمل في النور وبوضوح، وليس لدى شيء أخفيه والكل يعلم ذلك إذ إنني ليس لدى أي مصلحة بصورة شخصية فالحزب له تاريخ سنحافظ عليه".

وأكد أن الوفد حينما يعارض، فإنه يعارض من أجل مصلحة الدولة والمواطن، متابعا: في السابق كنا نعارض الحكومة من أجل المصلحة العامة، أما الآن فنحن نؤيد الدولة ومشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الوطن فقط ولا أمور أخرى.



