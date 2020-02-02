أخبار مصر | رئيس "السكة الحديد" يوجه بمراجعة عناصر السلامة في ورش القاهرة

استعدادها الدائم للعمل.

وقال "رسلان": إنه يولي اهتمامًا خاصًا بمستوى السلامة والصحة المهنية وتنفيذ كافة اشتراطات الحماية المدنية وتجربة جميع الأنظمة للتأكد من صلاحيتها تنفيذًا لوثيقة الهيئة للسلامة لتحقيق طرق عمل فنية سليمة لكل عملية ذات طبع خطر على العمال.



وتفقد "رسلان" اليوم، يرافقه نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع البنية الأساسية ونائب الصيانة والدعم الفني ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المتكاملة للورش، البنية الأساسية من سكك ومفاتيح ومجارٍ ومنشآت وسقايف، وإجراءات أعمال الصيانة والدوري والتجهيز للجرارات والعربات المكيفة.



وطالب "رسلان" بتشكيل لجنة مشتركة، برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة وعضوية نواب رئيس الهيئة للبنية الأساسية والصيانة والدعم الفني ورؤساء الإدارات المركزية (لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة ومنطقة القاهرة) للوقوف على مراجعة السكك والأحواش.

وطالب اللجنة بوضع برنامج زمني لنهو أعمال البنية الأساسية بكل ورشة، وكذا أعمال رفع المخلفات والخردة بكل ورشة مع مراجعة سقايف الورش وأعمال الصرف والكهرباء وخطوط الحرائق بورش الفرز والتأكيد باتخاذ الإجراءات التي تكفل انتظام أعمال الصيانة وأمان مسير القطارات داخل هذه الورش.



وأنهى "رسلان" جولته بالتأكيد على العاملين بالورشة كافة، متابعته لمردودهم بشكل دوري ومستمر مشيرًا لكونهم حجر الأساس في خطة تطوير الهيئة ودفع عجلة تقدمها ومحفزهم على بذل المزيد من الجهد.