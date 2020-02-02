أخبار مصر | القومي للإعاقة يعلن بدء التقديم في مسابقة "الأسرة المصرية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي للإعاقة يعلن بدء التقديم في مسابقة "الأسرة المصرية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بدء التقديم في مسابقة الأسرة المصرية للعام الثاني على التوالي لاختيار الشخص المثالي لعام 2020 ويستمر التقدم للمسابقة حتى اليوم الأول من شهر مارس المقبل، وذلك في إطار إستعداد المجلس للاحتفال بعيد الأسرة المصرية ودورها العظيم في بناء الوطن، وإيمانه بأن كل قصة كفاح ونجاح في المجتمع المصري ورائها شخص عظيم.

وحصر المجلس فئات المتقدمين في أم أو أب ذوي إعاقة لأبناء من غير ذوي الإعاقة، أو أب أو أم أو أخ أو أخت راعين لأشخاص ذوي إعاقة، أو أم أو أب بديلين لأبناء من ذوي الإعاقة أو أحد أقاربهم ممن يرعونهم.

وحدد المجلس معايير الاختيار في مدى عطاء المتقدمين للمسابقة ودعمهم وتحفيزهم المستمر لأفراد الأسرة من أجل الحفاظ على تماسكها، والالتزام بمنظومة القيم الإنسانية، بالإضافة إلى قدرتهم على إيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة ورعاية الأبناء، والقدرة على مواجهة التحديات.

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كما اشتملت معايير الاختيار على أن يكون للمتقدمين قصة كفاح فى تربية الأبناء أو الأخوة أو الأخوات أو الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يرعوهم، والمحافظة على كيان الأسرة و دمج وتمكين أبنائهم أو إخواتهم في المجتمع، حتى تفوقوا في مختلف المجالات أو كان لهم دوراً بارزاً في أن يشغلوا مناصب قيادية أو مرموقة في المحتمع، أو في دور فعال حتى تمكنوا من الحصول على شهادات تعليمية ويستثني من ذلك حالة الإعاقة الذهنية.

وتضمنت معايير اختيار المترشحين في عدم زيادة عدد الأبناء عن ثلاثة ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية كشمال وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح ومحافظات الصعيد، وألا يقل سن المتقدم عن 50 عامًا ويستثنى من ذلك الأخت أو الأخ أو الابنة أو الابن، وألا يكون قد سبق تكريمهم في مسابقات مماثلة، مع الوضع في الاعتبار معيار تعليم الأبناء كأولوية مع تفضيل الأعلى درجة فى المستوي التعليمى، والأم التى لم تحصل على قدر كافِ من التعليم ولكنها استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل، وشجعت الأبناء على العمل الخاص وإدارة المشروعات الصغيرة، والمشاركة الاجتماعية التطوعية والنشاط البارز فى خدمة المجتمع والبيئة.

وحدد المجلس إجراءات الترشح من خلال ملء استمار الترشح على هذا الرابط مع إدراج كافة المرفقات والمستندات المطلوبة التي تنقسم إلى صورة من بطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي، وصورة من بطاقة الخدمات المتكاملة أو كارنيه الإعاقة للمترشح في حالة كونه من ذوي الإعاقة، أو صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة أو كارنيه إثبات الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تتولى رعايتهم الفئات السابق ذكرها.

ومن المستندات المطلوبة الأخرى صورة من شهادة ميلاد الأشخاص ذوي الإعاقة التي تقوم الفئات المحددة في الإعلان برعايتهم، وصورة من شهادات التقدير والأوسمة و الجوائز الخاصة بهم، مع إرفاق قصة كفاحهم التي كانت سبباً وراء نجاحهم بحد أدنى في ١٠ سطور، مع عدم إغفال التحديات التي واجهت المترشح خلال تربيته للأشخاص من ذوي الإعاقة وإدراجها بالإستمارة، بالإضافة إلى وضع رقم تليفون (واتس اب) للمترشح أو من ينوب عنه في الاستمارة للتواصل معه من خلاله.

وذكر المجلس في بيانه، أنه لن يلتفت إلى الاستمارات غير المصحوبة بالمستندات المطلوبة السابقة التي حددها، وأنه سيقوم بتكريم الفائزين في إحتفالية سينظمها خلال شهر مارس المقبل 2020، وسيتم الإعلان عن موعد الاحتفالية عقب الانتهاء من فرز أسماء المترشحين طبقاً للشروط والمعايير المحددة سابقاً.