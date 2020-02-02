أخبار مصر | زاهي حواس يلقي محاضرة في إسبانيا عن الآثار القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زاهي حواس يلقي محاضرة في إسبانيا عن الآثار القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات المعروف، محاضرة في العاصمة الإسبانية مدريد، حول الآثار المصرية القديمة، ومكانة مصر عبر العصور.

وشهدت المحاضرة، نائبة رئيس الحكومة كارمن كالفو، بحضور 1500 فرد، فيما لم يستطع أكثر من ألف فرد حضورها؛ نظرًا لعدم وجود أماكن بالقاعة، وتمت المحاضرة خلال مهرجان ثقافي مصري على مستوى عالمي من قبل مصر للطيران.

وأهدى "حواس" كتبه لنائبة رئيس الحكومة الإسبانية، وللاعب الكرة العالمي الشهير السابق إيميليو بتراجينيو، المدير الحالي للعلاقات الدولية لنادي ريال مدريد.