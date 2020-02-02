شكرا لقرائتكم خبر عن «جبر الخواطر».. مبادرة لبيع السلع الغذائية بأسعار رمزية في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق عدد من التجار وأصحاب محال البقالة ومالكي المتاجر الكبرى في دمياط مبادرة «جبر الخواطر»، لتخفيض الأسعار، وتوفير أطباق الألبان وبعض السلع الغذائية بأسعار رمزية تبدأ من 3 جنيهات.

يقول حمادة سعد، أحد مروجي المبادرة، إنها تحمل طابعا إنسانيا، وتراعي ظروف البسطاء الذين يشكون من ارتفاع الأسعار ولا يستطيعون جلب قوت يومهم، ولاقت تجاوبا واسعًا من جانب التجار.

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يضيف «سعد» أن التجار بدأوا في توفير «أطباق الجبن والحلاوة الطحنية والمربي واللانشون وغيرها بأسعار تبدأ من 3 جنيهات، وبيع اللبن بدءا من 5 جنيهات، مطالبا بالتوسع في هذه المبادرات.

ويقول مصطفي سمير، موظف، إن هناك الكثير من الأسر يعجزون عن توفير احتياجاتهم المعيشية، لذلك تكتسب تلك المبادرات طابعًا إنسانيا كبيرا، مضيفًا: «جبر الخواطر على الله، ويا ريت المبادرة تتعمم على أصحاب محلات الجزارة واللحوم والدواجن».

واسترجع إيهاب قنديل، مهندس، واقعة بكاء مواطن أمام مطعم «فول وطعمية» في مدينة دمياط، عندما رفض عمال المطعم بيعه كمية فول بمقدار 3 جنيهات بدعوى أن أقل كمية بـ5 جنيهات، ما اعتبره المواطن إهانه وكسرا بخاطره دفعه للدخول في نوبة بكاء شديدة.

وقال محمد أبوالسعود، صاحب متجر في رأس البر، إنه قرر المشاركة في المبادرة لما لها من طابع إنساني يسهم في رفع المعاناة عن غير القادرين، مشيرا إلى أن البعض دعا للتبرع بـ10 جنيهات لتوفير وجبة طعام لغير القادرين، وأطلقوا عليها «أعزم أخوك على العشا».