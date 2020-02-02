شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الطريق الإقليمي بعد غلقه 6 ساعات بسبب تحطم شاحنتى نقل بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور أحمد القزاز، وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة أشمون، أنه تم تشكيل فريق للتدخل السريع والانتقال على الفور إلى الطريق الإقليمي لفتح وإزالة آثار حادث على الطريق.

يذكر أنه ارتطمت شاحنتان تريلا أحدها محملة بخام البليت (خام الحديد) والأخرى برمل الزجاج، مما أدى إلى تهشم السيارتين وتشابكهما وتفريغ الحمولة على الطريق الإقليمي باتجاه التصادم من الباجور إلى الخطاطبة بالقرب من نزلة شما، وأضاف أن فرقة تدخل سريع مكونة من عدد 3 لوادر وعدد 4 سيارات نقل وعدد 15 عاملا وتمت الاستعانة بونش الأهالى لرفع ركام السيارات، واستمر العمل على رفع آثار الحادث لفتح الطريق.