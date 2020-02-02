71 طالبًا صينيًا يشهدون تجربة إرشادية للوقاية من «كورونا» بجامعة الإسكندرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز تعليم اللغة العربية للأجانب بجامعة الإسكندرية محاضرة إرشادية للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، أمس، شارك فيها ٧١ طالبا صينيا من طلاب المركز، في إطار تنفيذ تجربة حية لكيفية الوقاية من المرض.

71 طالبا صينيا يشهدون تجربة إرشادية للوقاية من «كورونا» بجامعة الاسكندرية

وقال الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، إن المحاضرة ضمن خطة المتابعة والوقاية، التي تتبناها جامعـة الإسـكندرية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى إلقاء الدكتورة هالـة عبـد الـرؤوف، أسـتاذ الميكروبيولوجى بالجامعـة، المحاضرة الإرشادية، بإشراف الدكتور أحمد رمضان، أستاذ الصحة العامة بالجامعة.

تضمنت المحاضرة التدريب على الممارسات السليمة لإجراءات الوقاية، من خلال فريـق عمـل مكـون مـن ٩ أفـراد مـن الجامعـة، نفـذوا الشـق التطبيقـي مـع طـلاب مركـز تعلـيم اللغـة العربيـة للأجانـب، من خلال مجموعـات صـغيرة تم خلالها الإجابـة علـى استفسارات الطــلاب، وتوزيــع مطويــات إرشــادية، ومستلزمات الوقاية (الكحول المطهر لليدين وأقنعة الجراحة).