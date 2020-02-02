شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المؤتمر العام الثالث للإتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم، فعاليات المؤتمر العام الثالث للإتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق، والذي تستضيفه الإسكندرية على مدار يومين.

وفي كلمته؛ أوضح المحافظ أن الإسكندرية مدينة متفردة على المستوي العالمي والدولي، وتمتلك مقومات جذب سياحية كبيرة، إذ تضم جميع أنواع السياحة الشاطئية والتاريخية والأثرية والدينية والعلمية والثقافية وبها العديد من المعالم والمتاحف المتنوعة. لافتا إلى أنه من منطلق تلك المكانة فإن جميع قيادات المحافظة حريصة على وضع الإسكندرية ضمن خريطة السياحة العالمية.

وأكد الشريف على استعداد المحافظة لتقديم كامل الرعاية والدعم لأي مؤتمرات خاصة بالسياحة، وكذا أي تجهيزات أو تطوير قد تحتاجه المزارات السياحية بالإسكندرية. لافتا أننا حريصين على الاستماع إلى جميع المقترحات أو الأفكار غير تقليدية لتنمية المجال السياحي.

شارك في الافتتاح؛ ممدوح محمدي الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق، وكالي باتونا ممثل اتحاد النقابات العالمي، وغسان غصن الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وجبالي المراغي رئيس الإتحاد العام لنقابات مصر.