شكرا لقرائتكم خبر عن «القومى للمرأة» يطالب «الأوقاف» بتوحيد خطبة الجمعة لمواجهة جريمة الختان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتوحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لتوعية المواطنين بجريمة ختان الإناث والأضرار المترتبة عليها، وتوضيح أن هذه العادة غير مرتبطة بالإسلام الذي نهى عن كل ما يؤذى الجسد والروح.

وأشارت الدكتورة مايا، في خطاب أرسلته للوزير، إلى أن الطفلة ندى، 12 عاما، فقيدة قرية الحواتكة بمحافظة أسيوط، آخر ضحايا الختان، متساءلة «بأى ذنب تُقتل فتيات بريئات في عمر الزهور وتذبح أرواحهن، ويغدر بطفولتهن».

ودعت مرسى كل أفراد المجتمع ومؤسساته وهيئاته ومجتمعه المدنى لأن يأخذ على عاتقه مسؤولية مواجهة هذه العادة الذميمة والسعى نحو تغيير هذه الثقافة المجتمعية الخبيثة التي تستهدف إهانة وذبح المرأة، كما دعت لاستكمال جهود الرواد الأوائل التي بدأت منذ بدايات القرن الماضى والذين حاربوا بكل قواهم وبدون يأس أو خوف هذه العادة القبيحة رغم التحديات والعقبات التي واجهتهم، منبهةً إلى أن المسؤولية المجتمعية تتطلب القضاء نهائياً على ختان الإناث.