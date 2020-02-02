شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.35% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2020 بنسبة نجاح 86.35% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل.

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وصرح مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بأنه بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 66 ألفا و999 طالبا، وبلغ عدد الطلاب الحاضرين 66 ألفا و907 طلاب.

كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير2020 بنسبة نجاح 97.56% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 41 طالبا وعدد الناجحين 40 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير2020 بنسبة نجاح 75% حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 12 طالبا وعدد الناجحين 9 طلاب، وكذا تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 62% وتقدم للامتحان 6022 طالبا وحضر 6008 طلاب.

من جانبه، أعرب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكداً ضرورة تواصل مسيرة التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن.