شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين القباج تشهد احتفالية يوم الوفاء والجزاء لجمعية المساعي المشكورة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاحتفال السنوي الرابع والعشرين بيوم الوفاء والجزاء لجمعية المساعي المشكورة بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة بمدينة شبين الكوم.

Advertisements

وشهدت الاحتفالية حضور المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية والددكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس مجلس إدارة جمعية المساعي المشكورة والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية والدكتور علوي الخولي رئيس جمعية الدلتا التكنولوجية والدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات.

وأعربت القباج عن سعادتها بالتواجد في محافظة المنوفية، مشيرة إلى أن محافظة المنوفية هي ظاهرة تستحق الدراسة فهي محافظة تحب العلم والتعلم ويتواجد على أرضها ٣ جامعات وتصل فيها نسبة التعليم إلى نحو ٩٠٪ وينبع منها الرؤساء والوزراء وترسَّخ فيها العطاء وحب الوطن والمواطنة.

وأعربت القباج عن فخرها بجمعية المساعي المشكورة، مشيرة إلى أن عملها هو نموذج يحتذى به في المجتمع المدني وعملها القائم منذ أكتر من ١٢٠ سنة من التنمية المستدامة وبتمويل ذاتي، معربة عن تطلعها أن يتعلم المجتمع المدني منها.