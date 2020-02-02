شكرا لقرائتكم خبر عن «عمال مصر»: مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمال، في كلمته باسم عمال مصر، ترحيبه بالوفود المشاركة بالمؤتمر العام الثالث للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق، المنعقد حاليا بمدينة الإسكندرية، ويستمر يومين، تحت رعاية وزير القوى العاملة، محمد سعفان، والمحافظ اللواء محمد طاهر الشريف ويشارك فيه 52 عضوا يمثلون 28 دولة من مختلف دول العالم، متمنيا للوفود إقامة طيبة في مصر بلد السياحة والأمن والأمان.

وأكد «وهب الله» أهمية السياحة في انتعاش اقتصاد الدول، وخلق العديد من فرص العمل وما يترتب عليه من تحسن مستوي دخل الفرد، والمستوي المعيشي لشعوب الدول، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات سياحية هائلة ومتنوعة، تتوزع بين الإرث التاريخي وجمال الطبيعة واعتدال المناخ، والعادات والتقاليد، والفنادق على مختلف مستوياتها مما جعلها قادرة على المنافسة في سوق السياحة الدولية منذ وقت طويل.

وأشار الأمين العام لعمال مصر إلى أنه تم تعزيز ذلك من خلال اهتمام القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بالقطاع السياحي، وزيادة تنافسية المقاصد السياحية المصرية، فضلا عن الاهتمام بتنمية العنصر البشري والارتقاء بمستوي الخدمات السياحية، منوها إلى أن ذلك ظهر جليا في التوسع في إنشاء المشروعات السياحية وتشجيع رؤوس الأموال وتوجيهها نحو الاستثمار الجديد، وإقامة مدن جديدة على ساحل البحرين الأحمر والمتوسط، وإنشاء المتاحف وعلي رأسها المتاحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه خلال العام الحالي، ويعد من أكثر متاحف العالم.

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واستعرض «وهب الله» في المؤتمر الذي يحضره جاناكا اديكاري رئيس الاتحاد الدولي، وكالي باتونا ممثلة اتحاد النقابات العالمي قائلا: إن عمال قطاع السياحة الأكثر تضررا من الآثار السلبية للإرهاب الذي اجتاح العالم بأسره خلال السنوات الماضية، وما نتج عنه من انخفاض النشاط السياحي في الدول التي عانت من الإرهاب، وما نتج عنه من قلة نسبة الاشغال وتسريح العديد من عمال الفنادق والمنشآت السياحية، وتخفض رواتب وما تبقي من عمال في تلك المنشآت.

وقال الأمين العام لاتحاد عمال مصر: إن ما يتطلب منا كمنظمات نقابية أن نقوم بدورنا في الدفاع عن حقوق هؤلاء العمال عبر المفاوضة الجماعية مع أصحاب الأعمال من أجل تحقيق عمل لائق وأجور عادلة والحد من تسريح هؤلاء العمال.

وأكد «وهب الله» أن الحركة النقابية العمالية في مصر تلعب تدور حيويا على المستوي الوطني بقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث يشترك الاتحاد في إعداد التشريعات والقوانين المرتبطة بالطبة العاملة، وذلك من خلال ممثليهم في البرلمان المصري، مشيرا إلى أنه تم إصدار قانون المنظمات النقابية ،وإعداد ومناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي يراعي حقوق العمال وتوفير ظروف وشروط عمل مناسبة.

وأشار إلى أنه تم إجراء حوار مجمعي حول مشروع قانون العمل بين أطراف العمل الثلاثة، بما يتوافق مع الدستور المصري، واتفاقيات العمل الدولية التي وقعت عليها مصر.

وأعرب الأمين العام لاتحاد عمال مصر عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تلبي تطلعات العاملين بقطاع السياحة والفنادق على مستوي العالم .