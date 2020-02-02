شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأقصر تنظم مؤتمر «أفريقيا وتحديات المستقبل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئاسة مصر للاتحاد الإفريقي والحكومة المصرية بالقارة الإفريقية وأهمية تبادل الخبرات المعرفية والثقافية بين مصر ودول القارة تنظم جامعة الأقصر مؤتمر «الأقصر الدولي الأول.. إفريقيا وتحديات المستقبل» في الفترة من 27:24 فبراير ٢٠٢٠، حيث تشارك في تنظيم المؤتمر كليات الألسن والفنون والآثار والسياحة والضيافة بجامعة الأقصر.

وصرح الدكتور ربيع سلامة، عميد كلية الألسن، بأن عقد هذا المسار يأتي في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى في دورته الحالية وتعزيز الروابط والتواصل المعرفى والثقافى وانتقال الخبرات بين مختلف دول القارة والوصول إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تدفع بالقارة الإفريقية إلى آفاق مستقبل كما يحضر المؤتمر عدد كبير من عمداء وأساتذة الجامعات المصرية والإفريقية والباحثين والمهتمين بالشأن الإفريقى.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية وزير التعليم العالى ومحافظ الأقصر ورئيس جامعة الأقصر، ويتناول المؤتمر ٤ محاور المحور، الأول محور الألسن وموضوعاته (اللغات الأفريقية من الوصف إلى الاستعمال.. التعدد اللغوى في إفريقيا الإيجابيات والسلبيات.. اللغات الإفريقية والترجمة.. اللغة العربية في إفريقيا.. دور المنظمات الدولية في تطوير اللغات الإفريقية)، المحور الثاني السياحة والضيافة ويتضمن (السياحة العرقية في إفريقيا.. استثمار السياحة في إفريقيا.. التسويق السياحى المقاصد السياحية الإفريقية)، المحور الثالث محور الفنون ويتضمن (الهوية الذاتية في ضوء التراث والثقافة الإفريقي المعاصرة.. التصميم الداخلى بين الموروث الثقافى الإفريقى والتقنيات المستحدثة)، أما المحور الرابع والأخير فهو محور الآثار ويشمل (العلاقات بين مصر وإفريقيا في العصور القديمة.. الابتكار والإبداع في ترميم الآثار الإفريقية).