شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجة خطر «كورونا» المحتمل.. «الحق في الدواء» يطالب بمنع تصدير «الكمامات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المركز المصري للحق في الدواء، اليوم، بمذكرة إلى المهندس مصطفى مبدولي، رئيس الوزراء، للمطالبة بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات لمنع تصدير أي مستلزمات طبية يتم جمعها من السوق العالمية لمنع العدوى من فيروس كورونا الجديد.

وقال محمود فؤاد مدير المركز: «قد ظهرت مؤخرا جماعات تقوم بجمع بعض المستلزمات الطبية وشرائها لأعلى سعر وتصديرها إلى دول مثل الصين ومنها إعلانات جمع الكمامات حيث يتم تصديرها إلى ميناء نينغبو بالصين».

Advertisements

وتابع: «تحرى المركز أن سعر الكمامة وصلت لأكثر من ١٠ أضعاف سعرها الحقيقي ٩٠ يوان بدلا من يوان واحد وهو حوالي أكتر من ٣٠٠ جنيه مصري».

وأشار «فؤاد» إلى أن هذه الجماعات المكونة من بعض الصيادلة والتجار، تعمل لجمع الكمامات في المحافظات مستغلة الحالة الدولية لمثل هذه المستلزمات الحيوية، وقد يستهلك المواطن أكثر من كمامة بالمواصفات المحددة مرتين يوميًا مما يتسبب في نقصها بأى سوق بسرعة رهيبة، خاصة مع الأبحاث التي تتحدث أن الفيروس ستكون مدته أطول.

وأضاف: «مصر قد تستهلك في الحالات الخطرة مليارات الكمامات أو المستلزمات الأخرى وبيعها الآن للأسواق العالمية خطر ويجب حظر خروجها».