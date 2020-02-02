شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 73 ألف سيدة خلال حملة صحة المرأة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت حملة الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي أطلقتها مديرية الشؤون الصحية في أسوان مطلع شهر ديسمبر 2019، والتي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن فحص ٧٣ ألفا و٨٧٨ سيدة حتى نهاية شهر يناير.

يذكر أنه تم تجهيز عدد 41 وحدة صحية على مستوى محافظة أسوان للحملة.

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وتستهدف الحملة الاهتمام بدعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن إصابات سرطان الثدي وعلاجه وتستهدف المبادرة السيدات من عمر 18 عاما فأكثر، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعزيز، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

تشمل الحملة عمل فحوصات الضغط والسكر وقياس كتلة الجسم، وذلك عن طريق فريق طبي نسائي متخصص، وفي عيادات مغلقة، بالإضافة لعقد ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات، وكيفية الفحص الدوري للثدي.

يتم الكشف ببطاقة الرقم القومى فقط، ويمكن لأي سيدة من أي محافظة إجراء الفحص الطبى على أن تتم إحالتها لأحد مراكز العلاج بالمحافظة التي تم توقيع الكشف الطبى بها، وليس المحافظة محل السكن.