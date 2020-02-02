شكرا لقرائتكم خبر عن «الشريف» في المؤتمر الدولي للسياحة: الإسكندرية متفردة على المستوي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عروس البحر المتوسط، بأنها مدينة متفردة على المستوي العالمي والدولي، وتمتلك مقومات جذب سياحية كبيرة شاطئية وتاريخية وأثرية ودينية وثقافية، فضلا عن العديد من المعالم والمتاحف المتنوعة.

وقال المحافظ في كلمته خلال، فعاليات المؤتمر العام الثالث للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق، والذي تستضيفه الإسكندرية على مدار يومين، تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان: إنه من منطلق تلك المكانة فإن جميع قيادات المحافظة حريصة على وضع الإسكندرية ضمن خريطة السياحة العالمية.

وأكد استعداد المحافظة لتقديم كامل الرعاية والدعم لأي مؤتمرات خاصة بالسياحة، فضلا عن أي تجهيزات أو تطوير قد تحتاجه المزارات السياحية بالإسكندرية.