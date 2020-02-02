شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول لنصف العام الدراسى للشهادة الإعدادية لهذا العام 2019/2020، وقد بلغت النسبة العامة للنجاح 76.57% على مستوى المحافظة بمختلف قطاعاتها بزيادة قدرها نحو 5% عن العام الماضى.

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وكان الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية قام بعرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها رسميا واعلانها، وأشار إلى أن إجمالى أعداد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 23095 طالبا وطالبة حضر منهم 22943 طالبا.

وأشاد المحافظ بجهود وكيل وزارة التربية والتعليم وجميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة وأعضاء ورئيس الكنترول لما حققوه من إنجازات وارتفاع النسبة العامة للنجاح.

كما قدم المحافظة التهنئة بالنجاح لجميع الطلاب، متمنيا المزيد من التقدم والنجاح للجميع.