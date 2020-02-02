شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة نجاح ٨٧.٤٧٪.. محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الاول اليوم .
وقد بلغت نسبة النجاح ٨٧.٤٧٪ من إجمالي المتقدمين للامتحان الذي بلغ عدد هم٢٤٨١ من بينهم ٣٥ غائب ٢٤٤٦ حاضر و٢١٤١ ناجح .
وهنأ محافظ جنوب سيناء، محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على النتيجه ووجه فودة إلى تحليل نتائج المدارس لتعزيز مواطن القوة ومعالجة مواطن الضعف من بداية الفصل الدارس الثاني.
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