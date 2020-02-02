"مياه المنوفية": غدًا قطع الخدمة ببعض المناطق لمدة 6 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن انقطاع المياه عن ( مدينة شبين الكوم وضواحيها – كفر المصيلحة – ميت خاقان )، وذلك ابتداءٍ من الساعة الـ9 صباح غدٍ الإثنين وحتى الساعة الـ3 عصر نفس اليوم.
وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع الخدمة نظراً لقيام الشركة بغسيل الشبكات.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.
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