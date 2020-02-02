محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، توصيات المؤتمر الأول لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية الذي عقدته العاصمة تحت عنوان "استثمر في الشباب".
وتضمنت التوصيات ما يلي:
- عقد النسخة الثانية منه بعد شهرين لمتابعة ما تم تحقيقه من نتائج في النسخة الأولى.
- الاستفادة من الشباب لتشجيع زراعة الأسطح من خلال مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" وهو العامل الذي سيكون له بالغ الأثر في تحقيق التنمية الاقتصادية.
- تبني المحافظة فكرة إنشاء وحدة لرعاية أفكار الشباب واستثمارها.
- إقامة معارض مؤقتة لعرض منتجات المشروعات الصغيرة لمساعدة أصحابها على تسويق منتجاتهم، إلى جانب المعارض التي تقيمها الجهات الأخرى كوزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- دراسة تجهيز حاضنات الأعمال على مستوى المحافظة في كل الأحياء.
- دراسة تنظيم برامج تدريبية بكافة المحافظات وفي المقدمة منهم محافظة القاهرة لتعليم الشباب كيف يبدأ مشروع وكيف يولد فكرة مشروع.
- طرح مبادرة لعقد لقاء دوري للشباب مع رؤساء وسكرتيري عموم الأحياء لتأهيل شباب الحي للالتحاق بسوق العمل.
- إطلاق مبادرة بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات وكلية تجارة جامعة عين شمس لتدريب الشباب ومساعدتهم على توليد أفكار تسهل دخولهم لسوق العمل.
- إطلاق مبادرة بالتعاون مع صندوق مكافحة الادمان ومبادرة "اتطوع واربح"، التي تمثل مجموعة من شباب المحافظة المتطوعين للتوعية بكيفية الوقاية وتجنب العدوى بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة للتوعية بـ "كورونا".. 9 توصيات للمؤتمر الأول لريادة الأعمال بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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