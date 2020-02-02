قبل الإعلان عن المرشحين رسميًا.. مجلس الدولة يتلقى طعن لوقف انتخابات المحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تقدم نصر الدين حامد المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف الدعوة لإجراء انتخابات نقابة المحامين.

اختصمت الدعوى التي حملت 32517 لسنه 74 نقيب المحامين سامح عاشور، والأمين العام للنقابة المحامين بصفته.

وذكر نصر الدين المحامي، أن الدعوى لعقد الجمعية جاءت وفقا للقانون، وأنه تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات، ورفض القائمين على العملية الانتخابية قبول أوراقه بحجة زوال مصلحته.

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وأضاف أن السبب الذي تم رفضه مخالف للقانون، حيث أنه صد له أحكام نهائية بأحقيتهم باستخراج الكارنيهات الجديدة، وتجديد الاشتراك إلا ان نقيب المحامين تعسف في تنفيذ الأحكام.

كان مجلس نقابة المحامين، عقد اجتماعه الدوري الخميس الماضي، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020

وإلى الآن أعلن 3 محاميين ترشحهم عبر تصريحات صحفية على رأسهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والنقيب الحالي سامح عاشور، الذي جدد نيته للترشح للمرة الثالثة على التوالي استمر في منصبه دورتين من 2011 حتى 2019 تمكن خلالهما من اقتناص المنصب ليست المرة الأولى التي يتنافس فيها مرتضي منصور وسامح عاشور فسباقهما الأول كان في 2008 وانتهى بفوز عاشور النقيب.

فيما أعلنت جبهة الإصلاح بالنقابة ترشيح المحامي رجائي عطية نقيبًا للمحاميين، صاحب الـ 82 عامًا، الذي له باع كبير في المحاماة وترافع في عشرات القضايا أشهرهم قضيتي التكفير والهجرة في السبعينيات واغتيال الرئيس السادات بالثمانينات دافع عن الراحل محمد حسنين هيكل في قضية "كتاب خريف الغضب" له أكثر من 33 كتابًا وبحثًا في القانون ومؤلفات درامية أخرى لأعمال درامية أبرزهم "رجل المال وامرأة مسكينة".