"شرطة البيئة": ضبط 15 طن أسمدة مجهولة و300 كيلو لحوم مخالفة الذبح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، من ضبط 152,6 طن من الأسمدة والأعلاف الزراعية مجهولة المصدر، و297,5 كيلو جرام من اللحوم والأسماك، بمخالفة الذبح خارج المجازر ومتغيرة الخواص، في حملة مكبرة بعدد من محافظات الجمهورية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.

وأسفرت جهود الحملة خلال 72 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ونجحت في ضبط 4 مخازن ومتجر وسيارتين، بإجمالي مضبوطات بلغت 152,6 طن من الأسمدة والأعلاف الزراعية، مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون تسجيلات، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجاري.

وتمكنت قوات الأمن خلال الحملة من ضبط 4 محلات جزارة، محل سمك، بإجمالي مضبوطات بلغت 297,5 كيلو جرام من اللحوم والأسماك، بمخالفة الذبح خارج المجازر ومتغيرة الخواص، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

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وفي مجال حماية البيئة والصحة العامة، تم ضبط 12 منشآة، 6 سيارات، بإجمالي مضبوطات بلغت 440,555 طن، شطة- مياه - مواد غذائية، مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبدون ترخيص وبدون بيانات.

ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط 70 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .