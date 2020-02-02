ضبط تاجر أقمشة استولى على 440 ألف جنيه من مواطنين بزعم باستثمارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، في ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من بعض المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأقمشة.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 7 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 440,000- أربعمائة وأربعون ألف جنيه؛ لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأقمشة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام صاحب محل لتجارة الأقمشة -مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأقمشة من خلال المحل الخاص به، والحصول من الشاكيين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 440,000 - أربعمائة وأربعون ألف جنيه، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد.

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.