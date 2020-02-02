بمناسبة عيد الشرطة.. افتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية في بورسعيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

افتتحت وزارة الداخلية عددا من المنشآت الشرطية، تنفيذا لثوابت الاستراتيجية الأمنية المعاصرة والتي ترتكز في أحد محاورها الجوهرية على استكمال الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وارتيادها مدارج الجودة والإتقان.

فقد أناب وزير الداخلية، اللواء مساعد الوزير لمنطقة القناة، واللواء مدير أمن بورسعيد وقيادات المديرية، لافتتاح أعمال إنشاء وتطوير عدد من المنشآت الشرطية بنطاق محافظة بورسعيد.

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وتم افتتاح قسم شرطة الجنوب ثان بعد إنشاءه وتجهيزه لاستقبال المواطنين وتلقى بلاغاتهم والتعامل الفوري معها، كما افتتح وحدة تراخيص الملاكي والمنطقة الحرة بمنطقة الإسراء بحي الضواحي وتزويدها بأحدث التقنيات والوسائل الفنية لتوفير الوقت والجهد وتقديم أفضل خدمة للمترددين على الوحدة.

وتطوير ورفع كفاءة جميع مرافق قسم شرطة العرب من الداخل والخارج وتجهيزه بأحدث الإمكانات والأثاثات لاستقبال المواطنين وتلقى بلاغاتهم والتعامل الفوري معها، كما تم تطوير ورفع كفاءة جميع مرافق إدارة الحماية المدنية، وإنشاء مركز للمتدربين مجهز بأحدث الإمكانيات وفقاً لخطط التطوير المستهدفة.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020م.. وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتي تستهدف افتتاح منشآت شرطية جديدة في المناطق ذات الكثافات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضاري متطور بسهولة ويسر.