أوهمهم بالاستثمار في العقارات.. ضبط عامل زراعي استولى على 2 مليون جنيه من ضحاياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من بعض المواطنين بسوهاج، بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري.

كان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، تلقى بلاغًا من 4 مواطنين (مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (2,000,000 - إثنين مليون جنيه) لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل حصولهم علي أرباح شهرية ، إلا أنه توقف عن السداد.

أسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وقيام (عامل زراعي - مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين ، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري من خلال شركة استثمار عقاري ملك "شقيقه"، والحصول من الشاكيين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (2,000,000 مليون جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه توقف عن السداد.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.