بزعم تسفيرهم للخارج.. ضبط "نصاب" استولى على 80 ألف جنيه من مواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية من بعض المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

كان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، تلقى بلاغاً من (إثنين مواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ (80,000 - ثمانون ألف جنيه) مقابل تسفيرهما لإحدى الدول للعمل بها.

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وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم إدارة وخدمات - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء من الشاكيان على مبلغ (80,000 - ثمانون ألف جنيه) كمقدم لمبلغ (160,000 - مائة وستون ألف جنيه) مقابل توفير فرص عمل لهما بإحدى الدول العربية ، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.