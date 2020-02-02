مصر | حبس عاطل ضبط بحوزته كيلو حشيش في الوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل ضبط بحوزته كيلو حشيش في الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، حبس عاطل لاتجاره في المواد المخدره، وحيازته لكيلو من مخدر الحشيش، فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم عاطل، ويقوم بالتجار في مخدر الحشيش بمحيط قسم الوراق، بالإضافة إلى تواصله مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، فيما ضبط بحوزته مبالغ طائلة مقابل الإتجار.

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كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود معلومات وتحريات للمقدم هاني مندور رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الوراق، عن قيام عاطل، له معلومات جنائية، مُقيم بمنطقة الوراق، بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده بدائرة القسم مُستقلًا دراجة نارية، وبحوزته 875 جرام من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول، وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.