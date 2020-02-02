مصر | تفاصيل جديدة في واقعة العثور على طفلة عارية بالعجوزة

التحقيقات أوضحت أنه بعمل تحليل الـ"D.N.A"، للسيدة مقدمة بلاغ بإختفاء طفلتها، لم يثبت نسب الطفلة لها، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة لكشف ملابساتها.

وواصلت التحقيقات، أنه بفحص البلاغات في الفترة الأخيرة، تبين وجود بلاغ من سيدة باختفاء طفلتها، وتم استدعائها، فيما طلبت النيابة تحليل الـ "D.N.A" للتأكد من نسب الطفلة لها من عدمه، حول الواقعة.

تعود بداية الواقعة بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغًا من أهالي منطقة أرض اللواء بالعجوزة، يفيد بالعثور على جثة طفلة ملقاة بأحد الشوارع، وبالجثة آثار ضرب وكدمات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.