مصر | اعترافات صادمة من زوجها.. استعجال الصفة التشريحية لجثة "سيدة بدر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعترافات صادمة من زوجها.. استعجال الصفة التشريحية لجثة "سيدة بدر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت النيابة العامة، مصلحة الطب الشرعي في إرسال التقرير الخاص لجثة مدربة قيادة عثر عليها ملقاة بطريق القاهرة-السويس؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن زوج المجني عليها، لم يقتلها، وأنه تزوج منها عرفيا قبل وفاتها بـ 5 أيام، إلا أنه يوم الواقعة حدث لها حالة إعياء شديدة، ولم ينجح في إسعافها، فزين له الشيطان فكرة التخلص من جثتها خوفا من المساءلة القانونية.

وقال الزوج في التحقيقات: إن زوجته كانت مدمنة هيروين، وتشاجر معاها أكثر من مرة لمنعها عن تناول المخدرات، ولكنها لم تستجيب لكلامه، وأنه اتصل باثنين من أصدقائه وأخبرهما بأن زوجته توفيت طبيعيًا ويريد أن يتخلص من الجثة، وقاما بمساعدته واستقلوا سيارة أحدهم وألقوا الجثة في طريق القاهرة السويس.

