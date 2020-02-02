مصر | حبس الطفل المتهم بقتل نجل مذيعة النهار 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس الطفل المتهم بقتل نجل مذيعة النهار 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الطفل بمحكمة الأميرية، حبس طفل لإتهامه بقتل صديقة برصاصة طائشة من سلاح والده، أربعة أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل اثنين بكفاله 10 آلاف جنيه.

البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول كريم، نجل الإعلامية مروة ميمي المذيعة بقناة النهار، 15 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية، مصابًا بطلق ناري بالجبهة، ما أدى إلى وجود فتحة دخول وخروج بالرأس أودت بحياته في الحال.