مصر | تجديد حبس 4 متهمين بالشرقية 45 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 4 متهمين بالشرقية 45 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، تجديد حبس 4 متهمين بأبو حماد، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، وهم: "أيمن صبحي حنضل، سلامة محمد جاب الله، فؤاد محمود عبدالحميد، إبراهيم محمد حسن".

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية معاقب عليها في القانون، بهدف الاخلال بالنظام العام.