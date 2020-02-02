مصر | إخلاء سبيل 3 متهمين بالانضمام للإرهابية في الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل 3 متهمين بالانضمام للإرهابية في الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل 3 مواطنين في العاشر من رمضان، بضمان محل إقامتهم، في القضية المتهمين فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، والمتهمون هم: "محمد شاكر، علاء عبدالفتاح، عبدالرحمن محمد عبدالحميد".

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في إتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وجريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.