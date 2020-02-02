مصر | استعجال تحريات الأمن الوطني في ضبط سوري وشقيقه بمخططات إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعجال تحريات الأمن الوطني في ضبط سوري وشقيقه بمخططات إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحريات الأمن الوطني في واقعة ضبط سوري الجنسية وشقيقه، في اتهامهم بحمل مخططات إرهابية وتسلله داخل البلاد بطريقة غير شرعية.

كما أمرت النيابة بإشراف المستشار طارق ضياء الدين، المحامي العام للنيابات، في وقت سابق، حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار شقيقه الهارب.

كانت وردت معلومات سرية لقسم مصر القديمة مفادها قيام شقيقين سوريين الجنسية بالتسلل داخل البلاد بطريقة غير شرعية، واستئجار شقة مفروشة بنطاق دائرة القسم.

Advertisements

على الفور وجّه العميد أيمن أنور، مفتش مباحث مصر القديمة، بانتقال قوة من القسم قادها الرائد عبدالرحمن يوسف معاون أول القسم، والنقباء إبراهيم كرم، وأحمد أبو المكارم، ومحمد عاطف معاوني مباحث القسم.

وبالفحص والتحريات تبين أن المتهمين كلا من: "محمد.ف"، وشقيقه "م. ف"، عاطلين، يحمل الأول جواز سفر دون تأشيرات أو أختام دخل البلاد من سنتين بطريقة غير شرعية عن طريق السودان، وبتفتيش الشقة عثر على عدد من الكتب تحرض على الإرهاب والشغب، وضبط المتهم الأول، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط شقيقه الهارب.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات، التي قررت ما تقدم.