مصر | القبض على عاطل لسرقته الدراجات النارية في الساحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عاطل لسرقته الدراجات النارية في الساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط عاطل لسرقته الدراجات النارية بمنطقة الساحل، وقيامه بإخفائها داخل جراج.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الساحل، تفيد قسام المدعو "م. ش. ش"، 26 عاما، عاطل، ومقيم إمبابة جيزة، له محل إقامة أخر منشية القناطر جيزة، وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك "، وقيامه بإخفائها داخل جراج كائن بشارع جسر البحر بدائرة القسم.

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بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها، واعترف بسرقة عدد 2 دراجة بخارية "توكتوك" بإسلوب "توصيل الأسلاك".

تم بإرشاده ضبط الدراجتين المُستولى عليهما داخل الجراج المُشار إليه، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على الدراجتين، واتهماه بالسرقة، وأقر المجني عليه الثاني بعدم سابقة قيامه بتحرير محضر بواقعة السرقة.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.