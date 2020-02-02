مصر | المشدد 7 سنوات لمتهم قتل مواطنا في المعادى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 7 سنوات لمتهم قتل مواطنا في المعادى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، معاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بقتل مواطن والاعتداء على أخر بالمعادي.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، ومجدو عبد المجيد، ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.

وأسندت النيابة للمتهم "ع. ب"، وأخرين تهمة ضرب عمدًا المجني عليه "ع. م"، بأن اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء "مطواة، سنج عصى شوم"، أحدثوا به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصدوا من ذلك قتله لكن الضرب أفضى للموت، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهم، وأخرين، ضرب المجني عليه "أ. م"، أحدثوا به الإصابات الموصوف بتقرير الطب الشرعي، وأعجزته عن أشغاله الشخصية لمدة لا تزيد عن 20 يومًا، كما حاز المتهمين أسلحة بيضاء بدون ترخيص.