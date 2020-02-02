أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن تكرار انهيار المباني بمصر القديمة

وقال "طلعت" في طلبه اليوم: إن تحديات الماضي بشأن البناء القديم، ما زالت تمثل أزمة مجتمعية في العديد من النواحي، وإن كانت ناحية انهياره وسقوطه في العديد من الأحياء القديمة وفي القلب منها شبرا وروض الفرج بمحافظة القاهرة، والمحافظات الأخرى أيضا.

وشدد على أن الأمر يتعلق بشكل مباشر بحياة المواطنين والتي من الواجب على الجميع الحفاظ عليها، بالإضافة إلى أزمات المجتمعية وتأثيراتها السلبية على صورة المجتمع المصري في ظل مرحلة النهوض والتطور خلال الفترة التي تمر بها البلاد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى تكرار انهيار المنازل وسقوطها ووقوع ضحايا وإصابات جرائها، حيث شهدت منطقة روض الفرج كثيرا على مدى السنوات الماضية وآخرها سقوط بلكونة بالطابق الثالث فوق الأرضي من العقار رقم 9 بحارة على حسانين من شارع البكري بروض الفرج.

وأكد أن الأمر يتطلب رؤية وخطة من الحكومة في حصر المنازل الآيلة للسقوط وخاصة التي تم إخلاء سكانها، مع دراسة أوضاع المباني من النوع ذاته، والتي لا يزال بها الأهالي حفاظا على حياتهم وعدم تعريضها لأي خطر، بما لا يجور على حقوق الأهالي وإنما بما يحقق لهم الحياة الكريمة والآمنة تنفيذا لتوجيهات الرئيس.