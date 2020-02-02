أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن تكرار انهيار المباني بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن تكرار انهيار المباني بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشدد على أن الأمر يتعلق بشكل مباشر بحياة المواطنين والتي من الواجب على الجميع الحفاظ عليها، بالإضافة إلى أزمات المجتمعية وتأثيراتها السلبية على صورة المجتمع المصري في ظل مرحلة النهوض والتطور خلال الفترة التي تمر بها البلاد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى تكرار انهيار المنازل وسقوطها ووقوع ضحايا وإصابات جرائها، حيث شهدت منطقة روض الفرج كثيرا على مدى السنوات الماضية وآخرها سقوط بلكونة بالطابق الثالث فوق الأرضي من العقار رقم 9 بحارة على حسانين من شارع البكري بروض الفرج.
وأكد أن الأمر يتطلب رؤية وخطة من الحكومة في حصر المنازل الآيلة للسقوط وخاصة التي تم إخلاء سكانها، مع دراسة أوضاع المباني من النوع ذاته، والتي لا يزال بها الأهالي حفاظا على حياتهم وعدم تعريضها لأي خطر، بما لا يجور على حقوق الأهالي وإنما بما يحقق لهم الحياة الكريمة والآمنة تنفيذا لتوجيهات الرئيس.
وطالب "طلعت" بوضع خطة من جميع الجهات المعنية؛ لوضع حد نحو تكرار كارثة انهيار المباني بأحياء مصر القديمة وفي القلب منها شبرا وروض الفرج، من أجل حياة أفضل وآمنة للمواطنين وعدم تعريضها لمخاطر.