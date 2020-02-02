أخبار مصر | زاهي حواس يطالب بحماية معبد دابود في مدريد

وشدد على أنه، إذا لم تتم حماية المعبد، فيجب إعادته إلى مصر على الفور"، موضحًا أن العالم أجمع يهتم بالآثار المصرية ويحافظ عليها،.

وأضاف أن هذا المعبد، كانت أهدته الحكومة المصرية لإسبانيا عام 1968 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، تقديرًا للدور الإسباني في إنقاذ آثار النوبة.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في إسبانيا على هامش المحاضرات التي يلقيها هناك للترويج للسياحة المصرية في العالم.

المعبد في الأصل على بعد 15 كيلومترًا، جنوب مدينة أسوان، بالقرب من الجندل الأول بالنيل في منطقة دابود على الضفة الغربية لبحيرة ناصر.