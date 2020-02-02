أخبار مصر | مجلس الوزراء يعلن عدد المصريين الراغبين في العودة من الصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء يعلن عدد المصريين الراغبين في العودة من الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وقال في بيان اليوم: إنه سيتم حجز المصريين العائدين من الصين وطقم الطائرة التي كانوا على متنها وطقم المضيفات والسائقين، وكل من تعامل معهم، في أثناء عودتهم من الصين، بمنطقة حجر صحي لمدة 14 يوما. وقال في بيان اليوم: إنه سيتم حجز المصريين العائدين من الصين وطقم الطائرة التي كانوا على متنها وطقم المضيفات والسائقين، وكل من تعامل معهم، في أثناء عودتهم من الصين، بمنطقة حجر صحي لمدة 14 يوما. وكشف عن عمل فحص طبي لجميع العائدين من الصين، وعلاج أي منهم من الأمراض المزمنة، إذا كانوا يعانون منها، وتوفير وسائل اتصال لهم مع ذويهم، وأهلهم خلال فترة تواجدهم بالحجر الصحي.

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عدد المصريين الذين أبدوا رغبتهم في العودة لمصر من مدينة ووهان الصينية، والذي بلغ 306 من إجمالي 345 مصريا، سوف يتم نقلهم على طائرة خاصة لمصر للطيران.



الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلف وزارة الطيران المدني بتجهيز طائرة خاصة لنقل من يرغب في العودة إلى أرض الوطن، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لإرسال فريق طبي مجهز على متن الطائرة الخاصة، لمصاحبة الرُكاب، واتخاذ إجراءات مكافحة العدوى على متن الطائرة.

وأعلنت وزارة الصحة، تجهيز حجر صحي حاليًا لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، وجميع المتعاملين معهم، مع إمداده بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية، والأطقم الطبية المتخصصة، وكذا الأطقم الإدارية والخدمية، واتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة 14 يومًا.

