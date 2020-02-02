أخبار مصر | برلماني: الزيادة السكانية لا تقل خطورة عن الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: الزيادة السكانية لا تقل خطورة عن الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال البرلماني في طلبه: إن عدد المواليد وصل وفقا للساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى نحو 99 مليونا و944 ألفا و407 نسمة، ومن المتوقع أن يصل تعداد السكان خلال ساعات لـ100 مليون نسمة.
وأورد أن الاستراتيجية من المفترض أنها قائمة على خمس محاور وهي (تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التعليم، دعم الشباب، تمكين المرأة، الإعلام).
وتساءل: هل هناك متابعة لتفعيل هذه المحاور على أرض الواقع، وما آلت إليه الخطة الخمسية (2015-2020)، للاستراتيجية والتي ترتبط باستراتيجيات أخرى ذات صلة، وهي مكافحة ختان الإناث، بما في ذلك وثيقة تمكين الأسرة، واستراتيجية الصحة الإنجابية، والحد من الزواج المبكر، هل أتت ثمارها على الأرض.