أخبار مصر | برلماني: الزيادة السكانية لا تقل خطورة عن الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: الزيادة السكانية لا تقل خطورة عن الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، بمناقشة نتائج تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان "مصر 2030"، التي وضعها المجلس القومي للسكان؛ لمواجهة قضية الزيادة السكانية وحلها.

وقال البرلماني في طلبه: إن عدد المواليد وصل وفقا للساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى نحو 99 مليونا و944 ألفا و407 نسمة، ومن المتوقع أن يصل تعداد السكان خلال ساعات لـ100 مليون نسمة.

وشدد على أن الزيادة السكانية لا تقل خطورة على المجتمع عن الإرهاب، حيث تقلل نصيب الفرد من الناتج القومي، وتنعكس بشكل مباشر وصريح على نتائج المشروعات القومية، ما يستوجب ضرورة تضافر الجهود جميعها، والوزارات والقطاعات المعنية بهذا الأمر، والإعلام يقع على عاتقه نصيب كبير في هذه المهمة.

ونوه بأن الزيادة السكانية ليست قضية وزارة بعينها ولكنها قضية مجتمع بأثره ولا بد من التكامل للوصول لنتائج في هذا الملف، واستغلال الطاقة البشرية لتعظيم الإنتاج.

وأورد أن الاستراتيجية من المفترض أنها قائمة على خمس محاور وهي (تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التعليم، دعم الشباب، تمكين المرأة، الإعلام).

وتساءل: هل هناك متابعة لتفعيل هذه المحاور على أرض الواقع، وما آلت إليه الخطة الخمسية (2015-2020)، للاستراتيجية والتي ترتبط باستراتيجيات أخرى ذات صلة، وهي مكافحة ختان الإناث، بما في ذلك وثيقة تمكين الأسرة، واستراتيجية الصحة الإنجابية، والحد من الزواج المبكر، هل أتت ثمارها على الأرض.