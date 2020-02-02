أخبار مصر | السياحة العالمية: كورونا يحرم 200 مليون صيني من السفر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السياحة العالمية: كورونا يحرم 200 مليون صيني من السفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد دكتور سعيد البطوطي، مستشار منظمة السياحة العالمية، بأن حظر الطيران وحالة العزل التي تمت مؤخرًا على المدن الصينية بسبب فيروس كورونا، وعدم التمكن من السفر، سوف تحرم نحو 200 مليون سائح صيني من السفر لغرض السياحة، منهم نحو 235 ألف سائح سنويًا.

وأكد "البطوطي" أن حركة السياحة العالمية، ستتأثر جدًا، وسوف يزداد الوضع سوءًا إذا استمر هذا الأمر لمدة طويلة، حيث أن حالة الرعب من العدوى بالفيروس.

أشار في تصريح له، إلى وجود حالة من القلق الشديد تسيطر على قطاع السياحة الآن، وخاصة في منظمة السياحة العالمية، نظرًا للتطور غير المتوقع الذي حدث بخصوص انتشار وباء فيروس كورونا والذي أصيب أصيب به حتى الآن 14300 شخص في الصين، و250 شخصا آخرين خارجها.