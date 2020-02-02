أخبار مصر | وزيرة التضامن الاجتماعي: 90% نسبة التعليم في محافظة المنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن الاجتماعي: 90% نسبة التعليم في محافظة المنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الإحتفال السنوي الرابع والعشرين بيوم الوفاء والجزاء، التي نظمته جمعية المساعي المشكورة في قاعة المؤتمرات بكلية الهندسة مدينة شبين الكوم.

حضر الإحتفال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس مجلس إدارة جمعية المساعي المشكورة، والدكتور أحمد القاصد، نائب رئيس جامعة المنوفية، والدكتور علوي الخولي، رئيس جمعية الدلتا التكنولوجية، الدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة السادات.

أعربت القباج خلال الحفل عن سعادتها بالتواجد في محافظة المنوفية، مشيرة إلى أن المنوفية ظاهرة تستحق الدراسة، لأنها محافظة تحب العلم والتعلم ويتواجد على أرضها ٣ جامعات، تصل فيها نسبة التعليم إلى نحو ٩٠٪، وينبع منها الرؤساء والوزراء وترسَّخ فيها العطاء وحب الوطن والمواطنة، معربة عن فخرها بجمعية المساعي المشكورة، مشيرة إلى أن عملها هو نموذج يحتذى به في المجتمع المدني، وعملها القائم منذ أكتر من ١٢٠ سنه من التنمية المستدامة بتمويل ذاتي، معربة عن تطلعها أن يتعلم المجتمع المدني منها.

وأضافت القباج، أن دور الجمعية في محافظة المنوفية هو انعكاس للدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية؛ حيث تعمل في أغلب مناحي عمل الوزارة من خلال تنمية الطفولة المبكرة ودعم الأيتام والطلاب وبناء المدارس والدعم النقدي المشروط بالتعليم، مضيفة: "الجمعية تضرب في الأرض بأصولها وتطمح للسماء بآمالها، هي مثال رائع للمسئولية المجتمعية والمشاركة في بناء المجتمع والعمل العام".

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وأشارت إلى أن جمعية المساعي المشكورة عملت على المساواة بين الجنسين؛ إذ أنشأت ثاني مدرسة للبنات في مصر بعد المدرسة السنية التي أنشأها الخديوي إسماعيل عام ١٨٧٣، لافته إلى أن المجتمع المدني في المنوفية يقوم بدوره لكنه يحتاج إلى العون من القطاع الخاص للاستثمار في الحجر واستغلال الموارد البشرية الهائلة التي تمتلكها المحافظة، وهو واجب وطني ومسئولية ودعوة صريحة للشراكة لبناء الوطن.

وقدمت القباج الشكر إلى المستشار عدلي حسين رئيس المحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى أنه كانت له لمسات صريحة في قانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل إبان عملها في المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وخلال الاحتفالية تم تكريم عدد من أعلام المحافظة وأصحاب العطاء وأوائل الخريجين من جامعة المنوفية، وجامعة مدينة السادات، وجامعة الأزهر بالمحافظة.

يذكر أن جمعية المساعي المشكورة أسسها كبار ملاك الأراضي الزراعية بالمنوفية عام ١٨٩٢، واكتتب أبناء المحافظة في شراء ألف فدان سنة ١٩٢٠، تم وقفها على الجمعية، لمساندتها في هدفها الرئيسي القائم على خدمة التعليم.