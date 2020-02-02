أخبار مصر | "القومي للإعاقة" يشارك في ورشة "طي الورق" بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومي للإعاقة" يشارك في ورشة "طي الورق" بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في ورشة عمل تحت عنوان "طي الورق أورجامي" التي أقامتها الفنانة اليابانية ساتولي، للشباب والمدربين الذين يعملون في مجال التنمية الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الفعالة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥١ بقاعة الفنون التشكيلية ببلازا (١).

وهدفت الورشة إلى تنمية قدرات الشباب والمدربين الإبداعية في العمل مع الأطفال من ذوي الإعاقة في مجال فن طي الورق وتوظيف الاستفادة القصوى من طاقاتهم الإبداعية، وسيتم تنفيذ مثل هذه الورشة مع الأطفال ذوي الإعاقة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب غدا الاثنين، بقاعة الفنون التشكيلية بالمعرض.

ويشارك المجلس هذا العام، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحه في بلازا 2، الذي يضم منتجات ثقافية وفنية لأكثر من 200 فنان من ذوي الإعاقات المختلفة.

كما يضم الجناح مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال أيام المعرض، والتي يهدف لتوعية رواد المعرض بقضايا ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم، وزيادة نسبة مشاركة ذوي الإعاقة في هذا الحدث الثقافي الدولي الضخم، ودعم وتشجيع الفنانين من ذوي الإعاقة للمشاركة في المعرض بأعمالهم الفنية في إطار مبدأ الدمج.

