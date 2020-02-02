أخبار مصر | "القومي للإعاقة" يشارك في ورشة "طي الورق" بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومي للإعاقة" يشارك في ورشة "طي الورق" بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وهدفت الورشة إلى تنمية قدرات الشباب والمدربين الإبداعية في العمل مع الأطفال من ذوي الإعاقة في مجال فن طي الورق وتوظيف الاستفادة القصوى من طاقاتهم الإبداعية، وسيتم تنفيذ مثل هذه الورشة مع الأطفال ذوي الإعاقة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب غدا الاثنين، بقاعة الفنون التشكيلية بالمعرض.
ويشارك المجلس هذا العام، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحه في بلازا 2، الذي يضم منتجات ثقافية وفنية لأكثر من 200 فنان من ذوي الإعاقات المختلفة.
كما يضم الجناح مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال أيام المعرض، والتي يهدف لتوعية رواد المعرض بقضايا ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم، وزيادة نسبة مشاركة ذوي الإعاقة في هذا الحدث الثقافي الدولي الضخم، ودعم وتشجيع الفنانين من ذوي الإعاقة للمشاركة في المعرض بأعمالهم الفنية في إطار مبدأ الدمج.