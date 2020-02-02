أخبار مصر | أول تحرك برلماني بعد اختراق موقع وزارة الصحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تحرك برلماني بعد اختراق موقع وزارة الصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العالمة، بسؤال بشأن الإجراءات الحكومية لحماية المواقع الالكترونية الحكومية من أي اختراقات أو قرصنة، وما هي إجراءات الحماية التي اتخذتها الدولة لمنع اختراق أي موقع الكتروني حكومي مجدد.

وتابعت عطوة في بيان لها: أن وزارة الصحة تعرضت لاختراق بموقعها الالكتروني من قبل قراصنة قالوا إنهم إيرانيون، حيث تعرض الموقع الرسمي لوزارة الصحة لاختراق من قبل هاكرز، وضعوا علم إيران وقناع فانديتا، وقال المخترقون إنهم هاكرز إيرانيون، ووضعوا رسالة قالوا فيها: "دائما قريبين لك، نعرف هويتك، ومعلوماتك خاصة بنا.. احذر".

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وأوضحت النائبة هذا الحدث خطير للغاية، ويهدد المواقع الالكترونية لكل الوزارات والجهات الحكومية، نظرا لما تحتويه من معلومات وما تحتويه من ملفات حكومية وسرية، كما ينذر أيضا بخطورة اختراق بعض المواقع الالكترونية التي تمس الأمن القومي المصري، متسائلة ماذا نحن فاعلون؟ وما هي إجراءات الحماية التي اتخذتها الدولة لمنع اختراق أي موقع الكتروني حكومي مجددا؟.

وأكملت: "نعلم أن هناك المركز الوطني للإستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات، الذي تم تشكيله للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث من ضمن أهدافه تقدم الدعم اللازم لحماية البنية التحتية القومية للمعلومات الهامة، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والقطاع المالي، والاستعداد لطوارئ الحاسبات، والشبكات، ومراقبة الأمن السيبراني، والاستجابة للحوادث والتنبؤ بالإخطار، وإصدار تحذيرات مبكرة عن انتشار البرمجيات الخبيثة والهجمات واسعة النطاق التي تهدد البنية التحتية للاتصالات في جمهورية مصر العربية، وماذا فعل هذا الجهاز منذ تأسيسه في إبريل 2004".

وأوضحت وكيلة القوى العاملة، أن هناك تصريح لوزير الاتصالات علق فيه على اختراق موقع وزارة الصحة، وهو أن الوزارة ستنفق 6 مليارات جنيه، لتعزيز شبكات الإنترنت، حتى يتم القضاء على مقولة السيستم واقع، فالهدف هو الاستمرارية، وضمان جودة الخدمات، وسرعتها، وتمكين الجهات والتعاون معها للقيام بعملها، على أن تبقى هذه الخدمات ملك لوزاراتها.