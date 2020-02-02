أخبار مصر | استمرار الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين بجامعة قناة السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين بجامعة قناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين فى وزارة التعليم العالي، استمرار فعاليات الملتقى الرياضى الأول للطلاب الوافدين، حتى الرابع من فبراير الجارى، بالتعاون مع جامعة قناة السويس والاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.



وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد: إن عدد الطلاب المشاركين فى الملتقى يبلغ حوالى 500، من عدة جنسيات، ويشاركون فى لعب (كرة القدم، السلة، السباحة، والعاب القوى، بالإضافة إلى ماراثون الجرى، ومسيرة الدراجات).



يُذكر أن افتتاح الملتقى بدأ بعزف السلام الوطنى لمصر، تبعه كلمة الطلاب المشاركين.

ومن جانبها، توجهت الدكتورة رشا كمال، القائمة بعمل رئيس الإدارة المركزية، بخالص الشكر لمنظمى الحدث، مُعربة عن سعادتها بحضور سفراء ومستشارى وممثلى السفارات الأجنبية.

وبدأ الحفل الفنى للافتتاح بفقرات غنائية، وعروض أطفال، ورقصات إفريقية، تبعها فقرات لكلية التربية الرياضية بجامعة عين شمس.