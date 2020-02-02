أخبار مصر | برلماني: قانون التمويل الاستهلاكي يساهم في عمليات البيع بالتقسيط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: قانون التمويل الاستهلاكي يساهم في عمليات البيع بالتقسيط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إن قانون التمويل الاستهلاكي سيساهم في عمليات البيع بالتقسيط في السوق المصرية.

وأضاف مشهور، في بيان اليوم الأحد، أن عمليات التقسيط غير مراقبة قانونا خلال الفترة الحالية وبحاجة لتطويرها، كما أن هناك شركات كثيرة تعمل بالتقسيط ولا يعلم عنها الكثير شيئا، وبشكل خاص في الأرياف، وأحيانا تضع هذه الشركات فوائد بنسب مرتفعة وضخمة جدا، مما يراكم الديون والأقساط على العميل.

وأوضح أن التشريع الجديد يحول العلاقة من إطار جنائي لعلاقة تجارية بين الأطراف المتعاملة في التمويل الاستهلاكي، ومن ثم سيصب في صالح الجميع، ويؤدي في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.

وتابع عضو مجلس أن معظم السيدات يسجن بسبب إيصالات الأمانة، بهدف تزويج بناتهن أو قضاء حوائجهن المادية، موضحا أن دراسة عام 2019 من وزارة التضامن الاجتماعي، أكدت أن هناك 30 ألف سجينة من الغارمات، يواجهن الحكم بالسجن بسبب تعثرهن في سداد إيصالات أمانة، أي بواقع 25% من إجمالي الغارمين في مصر، ويزداد العدد بواقع 10 آلاف غارمه سنويًا يخرج نصفهم.